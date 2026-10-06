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MNC Asset Management dan Trust Sekuritas Perkuat Literasi Keuangan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |22:28 WIB
MNC Asset Management dan Trust Sekuritas Perkuat Literasi Keuangan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
MNC Asset (Foto: Okezone)
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JAKARTA - MNC Asset Management bersama Trust Sekuritas berkolaborasi demi memperkuat literasi dan inklusi keuangan melalui diskusi bertajuk “The First Wealth Architects Forum” pada Selasa (6/10/2026). Forum yang dihadiri para investor ini membahas perkembangan perekonomian nasional serta berbagai aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan portofolio investasi di tengah kondisi yang dinamis.

Pada kegiatan ini Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi membagikan pandangannya mengenai kondisi ekonomi dalam negeri dan implikasinya terhadap strategi investasi. Sementara itu Chief of Wealth Advisory sekaligus Head of Business Development Trust Sekuritas Sutoyo turut mengarahkan diskusi seputar pengelolaan aset dan investasi.

Dimas menyampaikan bahwa kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian perlu direspons dengan pendekatan investasi yang mempertimbangkan karakteristik masing-masing aset.

“Dalam kondisi seperti saat ini investor perlu memahami bahwa setiap instrumen investasi memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda. Karena itu strategi investasi perlu dibangun berdasarkan tujuan keuangan dan profil risiko masing-masing. Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Pendapatan Tetap dapat menjadi alternatif yang dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi pengelolaan portofolio,” ujar Dimas dalam momen The First Wealth Architects Forum, di Jakarta, Selasa (6/10).

Dimas menegaskan soal pemahaman profil risiko menjadi kunci utama bagi investor dalam memburu imbal hasil di tengah tingginya tantangan di pasar finansial.

"Tingginya uncertainty saat ini menuntut nasabah cermat memilih instrumen yang memiliki fitur lindung nilai sesuai profil risiko, salah satunya melalui reksa dana pasar uang MNC Dana Lancar yang menawarkan pencairan T+1 dengan kustodian BCA," ujar Dimas.

 

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