MNC Asset Management Raih Penghargaan Best Sharia Awards 2026

JAKARTA - MNC Asset Management kembali menorehkan prestasi di industri pasar modal dengan meraih penghargaan dalam ajang Best Sharia Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Investortrust.id dan Infovesta Utama pada Kamis (29/10/2026). Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja produk investasi syariah yang dikelola oleh MNC Asset Management.

Dalam ajang tersebut, MNC Asset Management berhasil meraih penghargaan melalui produk Reksa Dana Pasar Uang MNC Dana Syariah Barokah Periode 1 Tahun. Pencapaian ini sekaligus menjadi penghargaan ke-68 yang berhasil diraih MNC Asset Management, memperkuat rekam jejak perusahaan dalam menghadirkan produk investasi yang dikelola secara profesional.

Direktur MNC Asset Management, Ipan Samuel Hutabarat menyampaikan bahwa penghargaan ini mencerminkan upaya perusahaan dalam menjaga konsistensi kinerja produk investasi syariah serta memenuhi kebutuhan investor.

“Pencapaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan produk reksa dana syariah. Kami berharap MNC Dana Syariah Barokah dapat menjadi salah satu alternatif investasi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah dan mitra distribusi atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan,” ujar Ipan.

Sementara itu, Head of Investment MNC Asset Management, Muhamad Sugiarto mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperluas kontribusi dalam pengembangan investasi syariah di Indonesia, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.