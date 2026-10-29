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MNC Asset Management Siapkan Strategi Agresif, Bidik Pasar Syariah Indonesia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |20:47 WIB
MNC Asset Management Siapkan Strategi Agresif, Bidik Pasar Syariah Indonesia
MNC Asset (Foto: Okezone)
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JAKARTA - MNC Asset Management telah menyiapkan strategi agresif untuk memperluas pasar investasi berbasis syariah di Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan meningkatkan literasi keuangan kepada investor dan mitra bisnis guna mendorong pertumbuhan investasi pada produk reksa dana syariah.

Direktur MNC Asset Management, Ipan Samuel Hutabarat mengatakan, pasar investasi syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Oleh karena itu, perseroan akan mengintensifkan edukasi kepada masyarakat untuk memperluas basis investor.

"Kami akan melakukan literasi juga ke semua klien-klien kami, investor, mitra-mitra kami untuk memperbesar, karena basis syariah ini sangat besar di Indonesia. Dan kami akan agresif untuk mencapai hal tersebut untuk meningkatkan investasi, khususnya di produk-produk syariah kedepannya," kata Ipan, Kamis (29/10/2026).

Menurutnya, prospek pengembangan produk investasi syariah juga tercermin dari kinerja perusahaan sepanjang 2026. MNC Asset Management mencatat peningkatan dana kelolaan atau asset under management (AUM) yang signifikan, khususnya pada produk reksa dana pasar uang berbasis syariah.

"Sejauh ini untuk kinerja perusahaan, pada tahun 2026 peningkatan AUM kami sangat masif, khususnya di reksa dana pasar uang, khususnya yang berbasis syariah," jelasnya.

Di tengah upaya memperluas pasar, Ipan menegaskan bahwa perusahaan akan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan portofolio investasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan pengelolaan dana investasi tetap berjalan secara optimal.

 

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