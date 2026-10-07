IHSG Sesi I Ditutup Menguat 1,26 Persen ke Level 6.196

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat sebesar 1,26 persen ke level 6.194 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Rabu (7/10/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG juga dibuka di zona hijau tepatnya di level 6.139. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.203, kemudian sempat juga terjun ke level terendah di 6.120.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 28,5 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp6,1 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,1 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,8 triliun. Dan dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 516 saham bergerak menguat, 171 emiten melemah, dan 276 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Anugerah Kagum Karya Utama (AKKU) memimpin setelah melonjak 33,96 persen. Posisi berikutnya ditempati Pembangunan Graha Lestari Indah (PGLI) yang naik 24,53 persen, serta Andalan Perkasa Abadi (NASA) yang menguat 24,39 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Reksa Dana Indeks Batavi (XBSK) yang turun 12,73 persen. Disusul ExpressTrasindo Utama (TAXI) melemah 12,50 persen, serta Rockfields Properti Indonesia (ROCK) yang turun 11,11 persen.