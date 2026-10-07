IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.146

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 46,21 poin atau 0,75 persen ke level 6.146 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (7/10/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 280 saham menguat, 390 saham melemah dan 293 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp36,1 triliun dari 47,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 0,40 persen ke 605, indeks JII turun 0,66 persen ke 367, indeks IDX30 turun 0,42 persen ke 335 dan indeks MNC36 turun 0,23 persen ke 266.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, properti, bahan baku, transportasi, kesehatan, teknologi, konsumer siklikal, infrastruktur, industri. Sedangkan yang menguat hanya keuangan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) naik 33,96 persen ke Rp71, PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (ASMI) naik 33,33 persen ke Rp44, dan saham PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI) naik 24,53 persen ke Rp396.