Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

CEO Danantara Ungkap BUMN yang Bakal Melantai di Bursa

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |22:25 WIB
CEO Danantara Ungkap BUMN yang Bakal Melantai di Bursa
BUMN IPO (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengkaji beberapa BUMN yang berpotensi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2027.

Rosan menyebut beberapa segmen bisnis BUMN yang berpotensi IPO tahun depan antara lain perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, infrastruktur, hingga sektor pertambangan. Namun ia belum menyebut perusahaan apa saja yang berpotensi melantai di pasar modal tahun depan.

"Kita lagi identifikasi, akhir tahun ini kita akan menuntaskan beberapa perusahaan yang kita sudah melihat mempunyai potensi, mempunyai respon positif dari masyarakat, dari dunia usaha baik dalam maupun luar negeri," ujarnya saat ditemui usai acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Salah satu tujuan utama melantainya perusahaan BUMN di Bursa Efek, di samping untuk mencari alternatif pendanaan untuk keperluan ekspansi usaha, juga meningkatkan transparansi karena akan diawasi langsung baik oleh pemegang saham pemerintah maupun pemegang saham publik. Hal ini akan mendorong kinerja perusahaan agar tetap optimal kedepannya.

"Di sektor finansial ada, di sektor infrastruktur ada, di sektor pertambangan juga ada," tambahnya.

Sebelumnya Chief Operating Officer (COO) Danantara, sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria juga sempat menyebut beberapa perusahaan BUMN yang ke depan berpotensi untuk mencari alternatif pendanaan lewat pasar modal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/278/3246373/bei-gnXY_large.jpg
Emiten ENRG Investasikan Rp3,6 Triliun di Perusahaan Migas AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/278/3245789/ipo_bei-O4GI_large.jpg
7 Perusahaan Antre IPO BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/278/3245758/bei-uGQ0_large.jpg
10 Saham yang Rugi Sepekan, dari FORU hingga NETV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/278/3245337/dirut_bei-9ZLM_large.jpg
BEI Catat 50 Investor Buka Rekening Short Selling Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/278/3244717/dirut_bei-09WN_large.jpg
Dirut BEI Buka Suara IHSG Anjlok 1,5 Persen Usai Harga Saham Minimum Jadi Rp1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/278/3244710/bei-gx4n_large.jpg
Short Selling Saham Berlaku 1 Oktober, Investor Wajib Punya Rp50 Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement