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Prabowo Tegaskan Lindungi Semua Investasi di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |15:23 WIB
Prabowo Tegaskan Lindungi Semua Investasi di Indonesia
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya akan melindungi dan menjaga investasi yang masuk ke Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri.

Penegasan itu diungkapkan Prabowo saat meluncurkan 11 proyek hilirisasi di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).

“Apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun belakangan ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan. Untuk itu, saya di sini tegaskan komitmen pemerintah RI untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari mana pun yang ditanamkan di bumi Indonesia,” ujar Prabowo.

Prabowo bersyukur, Indonesia diberi kekayaan alam yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kekayaan tersebut harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

“Saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada semua pihak, ke semua elemen, dari dalam dan dari luar negeri. Para mitra-mitra kita yang telah memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama,” ujarnya.

 

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