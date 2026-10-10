Berikut Daftar Saham Pengisi Top Gainers dan Losers dalam Sepekan

JAKARTA - Pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang pekan perdagangan 5–9 Oktober 2026 diwarnai kenaikan dan koreksi tajam sejumlah emiten. Saham PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) memimpin daftar top gainers dengan kenaikan 102,50 persen, sedangkan DOOH menjadi saham dengan penurunan terdalam sebesar 26,23 persen.

Berdasarkan data statistik mingguan BEI, harga saham AKKU meningkat dari Rp40 pada pekan sebelumnya menjadi Rp81 pada penutupan pekan ini. Dengan demikian, saham tersebut mencatatkan kenaikan Rp41 per saham dalam sepekan.

Di posisi berikutnya, saham ASMI menguat 85,71 persen dari Rp21 menjadi Rp39. Saham STRK menyusul dengan kenaikan 59,62 persen dari Rp52 menjadi Rp83.

Selanjutnya, saham KKES naik 57,69 persen dari Rp52 menjadi Rp82. Adapun saham ALKA menguat 55,91 persen dari Rp4.570 menjadi Rp7.125.

Daftar saham dengan kenaikan harga tertinggi juga diisi CSMI yang melonjak 55,12 persen ke Rp515, PCAR yang menguat 52,54 persen ke Rp90, serta IFSH yang naik 52,45 persen ke Rp2.020.

Saham SAFE turut mencatatkan kenaikan 52,24 persen ke Rp1.020, sedangkan PGLI menguat 45,86 persen ke Rp388.

Di sisi lain, PT ERA Merida Sejahtera Tbk (DOOH) menjadi penghuni teratas daftar top losers setelah harganya turun 26,23 persen dari Rp366 menjadi Rp270.

Saham INTD menempati posisi berikutnya dengan penurunan 22,68 persen dari Rp388 menjadi Rp300. Sementara itu, TRIN melemah 21,54 persen dari Rp260 menjadi Rp204.

Koreksi juga terjadi pada saham SONA yang turun 18,35 persen dari Rp3.760 menjadi Rp3.070. Saham KOTA melemah 16,88 persen ke Rp128 dari sebelumnya Rp154.