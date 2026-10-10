Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Berikut Daftar Saham Pengisi Top Gainers dan Losers dalam Sepekan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |12:04 WIB
Berikut Daftar Saham Pengisi Top Gainers dan Losers dalam Sepekan
Saham Emiten Sepekan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang pekan perdagangan 5–9 Oktober 2026 diwarnai kenaikan dan koreksi tajam sejumlah emiten. Saham PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) memimpin daftar top gainers dengan kenaikan 102,50 persen, sedangkan DOOH menjadi saham dengan penurunan terdalam sebesar 26,23 persen.

Berdasarkan data statistik mingguan BEI, harga saham AKKU meningkat dari Rp40 pada pekan sebelumnya menjadi Rp81 pada penutupan pekan ini. Dengan demikian, saham tersebut mencatatkan kenaikan Rp41 per saham dalam sepekan.

Di posisi berikutnya, saham ASMI menguat 85,71 persen dari Rp21 menjadi Rp39. Saham STRK menyusul dengan kenaikan 59,62 persen dari Rp52 menjadi Rp83.

Selanjutnya, saham KKES naik 57,69 persen dari Rp52 menjadi Rp82. Adapun saham ALKA menguat 55,91 persen dari Rp4.570 menjadi Rp7.125.

Daftar saham dengan kenaikan harga tertinggi juga diisi CSMI yang melonjak 55,12 persen ke Rp515, PCAR yang menguat 52,54 persen ke Rp90, serta IFSH yang naik 52,45 persen ke Rp2.020.

Saham SAFE turut mencatatkan kenaikan 52,24 persen ke Rp1.020, sedangkan PGLI menguat 45,86 persen ke Rp388.

Di sisi lain, PT ERA Merida Sejahtera Tbk (DOOH) menjadi penghuni teratas daftar top losers setelah harganya turun 26,23 persen dari Rp366 menjadi Rp270.

Saham INTD menempati posisi berikutnya dengan penurunan 22,68 persen dari Rp388 menjadi Rp300. Sementara itu, TRIN melemah 21,54 persen dari Rp260 menjadi Rp204.

Koreksi juga terjadi pada saham SONA yang turun 18,35 persen dari Rp3.760 menjadi Rp3.070. Saham KOTA melemah 16,88 persen ke Rp128 dari sebelumnya Rp154.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/278/3246990/proyeksi_laba_sema-RaBX_large.jpg
Laba Diproyeksi Rp200 Miliar di 2027, Market Cap SEMA Berpotensi Tembus Rp2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/278/3246858/bei-W09y_large.jpg
BEI Perketat Syarat Perusahaan IPO Mulai Hari Ini, Cek Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/278/3246565/bumn_ipo-KrBz_large.jpg
CEO Danantara Ungkap BUMN yang Bakal Melantai di Bursa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/278/3246373/bei-gnXY_large.jpg
Emiten ENRG Investasikan Rp3,6 Triliun di Perusahaan Migas AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/278/3245789/ipo_bei-O4GI_large.jpg
7 Perusahaan Antre IPO BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/278/3245758/bei-uGQ0_large.jpg
10 Saham yang Rugi Sepekan, dari FORU hingga NETV
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement