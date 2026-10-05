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BEI Resmi Terapkan Short Selling, Ini 5 Saham yang Bisa Ditransaksikan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |13:03 WIB
BEI Resmi Terapkan Short Selling, Ini 5 Saham yang Bisa Ditransaksikan
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi memberlakukan mekanisme transaksi Short Selling dan Intraday Short Selling (IDSS) mulai 1 Oktober 2026. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi memberlakukan mekanisme transaksi Short Selling dan Intraday Short Selling (IDSS) mulai 1 Oktober 2026. Pada tahap awal implementasi, baru dua Anggota Bursa (AB) yang telah memperoleh lisensi resmi dari BEI dan siap menyediakan fasilitas IDSS bagi investor, yakni PT Ajaib Sekuritas Asia dan PT Semesta Indovest Sekuritas.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menjelaskan, pelaksanaan IDSS dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan pematangan infrastruktur, kesiapan Anggota Bursa, serta mitigasi risiko pasar.

“Penerapan IDSS ini merupakan langkah lanjutan dalam upaya BEI menyediakan mekanisme transaksi yang lebih beragam sekaligus mendukung pengembangan pasar yang lebih dinamis. Penerapan pada tahap awal ini dilakukan secara terukur dengan memperhatikan kesiapan mekanisme, infrastruktur, serta aspek pengelolaan risiko,” ujar Irvan, Senin (5/10/2026).

Skema IDSS merupakan varian transaksi short selling yang mengharuskan investor menutup dan memulihkan posisinya pada Hari Bursa yang sama melalui aksi pembelian kembali (buyback) sebelum jam perdagangan resmi berakhir.

Mekanisme ini memberikan pilihan strategi investasi sekaligus menjadi bagian dari upaya pendalaman pasar saham nasional.

Untuk menjaga stabilitas pasar, transaksi IDSS pada tahap awal dibatasi hanya untuk saham yang tercantum dalam Daftar Efek Short Selling terbitan BEI per 28 September 2026.

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