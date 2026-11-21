Saham Tesla hingga Nvidia Masuk Pasar Derivatif, Apa Risikonya?

Saham Tesla hingga Nvidia Masuk Pasar Derivatif, Apa Risikonya? (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Perdagangan saham perusahaan Amerika Serikat (AS) dalam bentuk aset tertokenisasi kini merambah instrumen derivatif. Sejumlah saham perusahaan teknologi besar, seperti Tesla, Amazon, Nvidia, dan Apple, mulai tersedia dalam kontrak perpetual yang memungkinkan investor mengambil posisi beli (long) maupun jual (short), dengan fasilitas leverage hingga 25 kali.

Perluasan perdagangan tersebut diperkenalkan PT Pintu Kemana Saja melalui layanan Pintu Futures. Selain empat perusahaan tersebut, kontrak perpetual yang tersedia juga merepresentasikan saham Alphabet, Meta, SpaceX, Circle, dan Strategy.

Presiden Direktur Pintu Andy Putra mengatakan, kehadiran kontrak perpetual melengkapi perdagangan saham tertokenisasi yang sebelumnya tersedia melalui pasar spot.

"Pengguna Pintu telah memiliki akses untuk membeli tokenized stocks melalui pasar spot. Kini, melalui Pintu Futures, pengguna memiliki opsi tambahan untuk memperdagangkan aset tersebut melalui instrumen derivatif," kata Andy, Sabtu (22/11/2026).

Berdasarkan data internal perusahaan, volume perdagangan saham AS tertokenisasi di pasar spot meningkat 29% pada kuartal III-2026 dibandingkan kuartal sebelumnya. Pada periode yang sama, kontribusi sembilan aset yang tersedia dalam kontrak perpetual meningkat dari 43% menjadi 54% terhadap total volume perdagangan saham AS tertokenisasi di platform tersebut.

Jumlah trader Pintu Futures juga tercatat meningkat 80% pada kuartal III-2026 dibandingkan kuartal II-2026.

Sementara itu, jumlah pembeli aset tertokenisasi secara keseluruhan di platform tersebut meningkat hampir tiga kali lipat pada Oktober 2026 dibandingkan Januari 2026.