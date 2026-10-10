Tersus Merauke Berperan Vital dalam Distribusi Energi di Ujung Timur RI

Terminal Khusus (Tersus) Merauke memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi energi di wilayah perbatasan. (Foto: Okezone.com/PTK)

JAKARTA – Terminal Khusus (Tersus) Merauke memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi energi di wilayah perbatasan sekaligus menjaga keberlangsungan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di ujung timur Indonesia. Terminal yang berada di kawasan Fuel Terminal (FT) Merauke PT Pertamina Patra Niaga (PPN) itu melayani kebutuhan energi sejumlah wilayah di Papua Selatan.

Tersus Merauke dikelola oleh PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) untuk mendukung layanan kepelabuhanan, termasuk proses sandar kapal pengangkut energi. Layanan tersebut menjadi bagian dari rantai distribusi energi melalui FT Merauke yang memasok kebutuhan Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel, dan Mappi.

Komisaris Utama PTK Subagjo Hari Moeljanto mengatakan, operasional terminal tersebut memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi nasional, khususnya di wilayah perbatasan.

“Operasional PTK mendukung proses distribusi migas, menjaga ketaatan pada regulasi, termasuk terpenuhinya standar yang berlaku,” kata Subagjo dalam kunjungan ke Tersus Merauke, Rabu (7/10/2026).

Menurut Subagjo, layanan kepelabuhanan di Tersus Merauke merupakan bagian dari proses distribusi energi yang membutuhkan keandalan operasional serta penerapan standar keselamatan dan keamanan.