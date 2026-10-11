Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengadilan Pajak Pindah ke MA, Kemenkeu: Masuk Tahap Harmonisasi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |12:52 WIB
Pengadilan Pajak Pindah ke MA, Kemenkeu: Masuk Tahap Harmonisasi
Pengadilan Pajak Pindah ke MA, Kemenkeu: Masuk Tahap Harmonisasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke Mahkamah Agung (MA).

Saat ini, draf regulasi pelaksana tersebut telah selesai disusun dan disiapkan untuk memasuki tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Robert Leonard Marbun mengatakan, proses penyusunan draf Perpres telah melalui berbagai tahapan konsultasi antar-instansi sebelum melangkah ke proses pengesahan.

"Progresnya sudah ada konsultasi semuanya dan draftnya sudah ada dan sekarang menuju proses selanjutnya yang kita mau harmonisasi. Nanti setelah harmonisasi baru penetapan," ujar Robert dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10/2026).

Pengalihan pengawasan serta pembinaan Pengadilan Pajak ke tubuh Mahkamah Agung merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 25 Mei 2023 lalu. Langkah ini ditempuh guna menjamin independensi dan objektivitas peradilan dalam menyelesaikan sengketa perpajakan.

Sebelumnya, pembinaan Pengadilan Pajak berada di bawah naungan Kemenkeu. Di sisi lain, Kemenkeu juga membawahi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang produk hukum/keputusannya kerap menjadi objek sengketa yang diuji oleh wajib pajak di Pengadilan Pajak.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DJP Kemenkeu MA Pengadilan Pajak
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/320/3247230/dirjen_pajak-2dvq_large.jpg
Setoran Pajak Kurang Rp750 Triliun, DJP Bidik Penerimaan dari Sektor Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/320/3246486/pajak-IU7o_large.jpeg
Pemda Diminta Benahi BPHTB agar Tak Hambat Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/320/3246366/pajak_digital-Gr65_large.jpg
DJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/320/3244507/pajak-SI5K_large.jpg
Kendalikan Penggunaan Air Tanah, Ini Kegiatan yang Dikenai Pajak di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/320/3244477/menko_airlangga-WpFc_large.jpg
Pemerintah Siapkan Insentif Pajak hingga Kredit ke Industri Furnitur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242943/djp_kemenkeu-ANqt_large.jpg
4 Fakta Rotasi Pejabat DJP Muncul Nama-Nama Ajaib
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement