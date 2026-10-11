Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Presiden Mesir, Prabowo Sepakat Buka Peluang Lebih Luas untuk Investasi

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |15:24 WIB
Bertemu Presiden Mesir, Prabowo Sepakat Buka Peluang Lebih Luas untuk Investasi
Bertemu Presiden Mesir, Prabowo Sepakat Buka Peluang Lebih Luas untuk Investasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap ada sejumlah kesepakatan yang tercapai saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (11/10/2026). Salah satu kesepakatannya yakni memperkuat hubungan di bidang ekonomi.

Prabowo menyampaikan bahwa dirinya bersama El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara kedua negara.

"Antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara," kata Prabowo dalam konferensi persnya usai pertemuan bilateral.

Prabowo juga menyambut baik inisiatif pembentukan Join Investment Fund oleh lembaga investasi dari kedua negara. Menurutnya, hal ini penting agar dapat mendorong investasi pada proyek-proyek strategis.

Tak hanya di bidang ekonomi, kata dia, Indonesia bersama Mesir juga menjalin kerja sama di bidang kelautan dan perikanan.

"Kami sepakat untuk memperkuat kerja sama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/320/3247154/presiden_prabowo-V5ne_large.jpg
4 Fakta Fakta BUMN Rugi hingga Prabowo Pamer PT Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/320/3247051/presiden_prabowo-uAQZ_large.jpg
Prabowo Minta Percepat Bangun 100 Kampung Nelayan, Beroperasi di Akhir 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246709/presiden_prabowo-UHIF_large.jpeg
Prabowo Sebut Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik Bukti Nyata Hilirisasi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246706/presiden_prabowo-ZsUl_large.jpeg
Prabowo: Mitra yang Kerja Sama di Indonesia, Kita Anggap Saudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246703/prabowo-lbP6_large.jpg
Prabowo Tegaskan Jaminan Investasi di Indonesia: Investor Kami Anggap Saudara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246698/prabowo-9osK_large.jpg
2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Proyek Hilirisasi Melesat, Realisasi Investasi Rp1.010 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement