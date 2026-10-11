Bertemu Presiden Mesir, Prabowo Sepakat Buka Peluang Lebih Luas untuk Investasi

Bertemu Presiden Mesir, Prabowo Sepakat Buka Peluang Lebih Luas untuk Investasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap ada sejumlah kesepakatan yang tercapai saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (11/10/2026). Salah satu kesepakatannya yakni memperkuat hubungan di bidang ekonomi.

Prabowo menyampaikan bahwa dirinya bersama El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara kedua negara.

"Antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara," kata Prabowo dalam konferensi persnya usai pertemuan bilateral.

Prabowo juga menyambut baik inisiatif pembentukan Join Investment Fund oleh lembaga investasi dari kedua negara. Menurutnya, hal ini penting agar dapat mendorong investasi pada proyek-proyek strategis.

Tak hanya di bidang ekonomi, kata dia, Indonesia bersama Mesir juga menjalin kerja sama di bidang kelautan dan perikanan.

"Kami sepakat untuk memperkuat kerja sama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)

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