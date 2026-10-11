Wisatawan Mancanegara Meningkat, Produk Lokal Unjuk Gigi di Mandalika

JAKARTA - Lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara pada gelaran balap internasional di Lombok dimanfaatkan para pelaku UMKM binaan untuk mengenalkan produk-produk lokal ke pasar global.

Ragam kerajinan tangan hingga kuliner khas daerah dipamerkan di area lounge dan zona pengunjung Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (10/10/2026).

VP Marketing & Brand Management PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan bahwa penyediaan panggung bagi usaha kecil menengah ini bertujuan memberikan dampak ekonomi langsung dari keberadaan fasilitas pariwisata kelas dunia di NTB.

"Kami ingin keberadaan sirkuit internasional ini memberikan nilai tambah yang nyata bagi perekonomian warga. Produk lokal diberi ruang khusus agar dapat dijangkau dan dikenal langsung oleh pengunjung dari berbagai negara," ujar Heppy.