IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.940

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,24 persen ke level 5.940 pada hari ini, Rabu (14/10/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,35 persen ke level 5.946, dengan 312 saham di zona hijau, 151 melemah, dan 500 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp310 miliar, dengan volume 2,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,48 persen ke 591, indeks JII menguat 0,49 persen ke 354, indeks MNC36 menguat 0,48 persen ke 261, dan IDX30 menguat 0,48 persen ke 329.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau seperti infrastruktur, transportasi, industri, teknologi, energi, keuangan, konsumer non siklikal, properti, bahan baku. Sedangkan sektor yang melemah hanya konsumer siklikal dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Arthavest Tbk (ARTA), PT Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk (BIKE), dan PT Griptha Putra Persada Tbk (GRPH).