IHSG Menguat ke Level 5.943 di Akhir Perdagangan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada akhir perdagangan. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada akhir perdagangan. IHSG hari ini naik 17,04 poin atau 0,29% ke level 5.943.

Pada penutupan perdagangan Rabu (14/10/2026), sebanyak 291 saham menguat, 342 saham melemah, dan 330 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp10,9 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 29,8 miliar saham.

Indeks LQ45 naik 0,92% ke level 594, indeks JII melemah 0,13% ke level 352, indeks IDX30 naik 0,90% ke level 331, dan indeks MNC36 menguat 0,62% ke level 261.

Sementara itu, mayoritas indeks sektoral berada di zona hijau, yaitu sektor konsumer non-siklikal, keuangan, bahan baku, teknologi, kesehatan, konsumer siklikal, transportasi, industri, dan properti. Adapun sektor yang melemah meliputi energi dan infrastruktur.

Saham-saham yang masuk dalam daftar top gainers antara lain PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) yang naik 34,67% ke Rp101, PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) yang naik 25% ke Rp3.450, dan PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ) yang naik 24,93% ke Rp4.210.

Adapun saham-saham yang masuk dalam daftar top losers antara lain PT ALSOK Indonesia Services Tbk (SOSS) yang turun 14,92% ke Rp1.055, Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF yang turun 14,85% ke Rp430, dan PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR) yang turun 14,13% ke Rp79.





(Feby Novalius)

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