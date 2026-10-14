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Ombudsman Gerak Cepat Selidiki Penyebab Antrean BBM di Bali

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |18:02 WIB
Ombudsman Gerak Cepat Selidiki Penyebab Antrean BBM di Bali
Ombudsman bergerak cepat menginvestigasi penyebab antrean bahan bakar minyak (BBM) yang mengular di Bali. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA - Ombudsman bergerak cepat menginvestigasi penyebab antrean bahan bakar minyak (BBM) yang mengular di Bali.

Komisioner Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Perwakilan Ombudsman di Bali untuk melakukan Respons Cepat Ombudsman (RCO) guna menelusuri persoalan antrean BBM di wilayah tersebut.

“Di Bali, pada hari ini tadi kami sudah memerintahkan untuk perwakilan Bali melakukan Respons Cepat Ombudsman atau kita singkat sebagai RCO. Dan mungkin akan segera ada laporan ke kami karena bagaimanapun Bali adalah kota wisata yang harus kita jaga,” kata Ghoffar saat konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Dia mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan persoalan antrean BBM di Bali. Terlebih, Bali merupakan daerah tujuan wisata yang aktivitas masyarakat dan perekonomiannya perlu dijaga.

Ghoffar menjelaskan, melalui mekanisme RCO, Ombudsman akan mendalami penyebab antrean dan kelangkaan BBM di Pulau Dewata. Hasil pemeriksaan akan disampaikan setelah proses investigasi selesai.

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