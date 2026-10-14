Dirut PLN Telusuri Penyebab Blackout Batam, Listrik Bintan Masih Dipulihkan

JAKARTA – PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik di wilayah Batam, Kepulauan Riau (Kepri), telah pulih 100 persen setelah terjadi pemadaman atau blackout beberapa waktu lalu. Sementara itu, pemulihan pasokan listrik di wilayah Bintan hingga saat ini masih berlangsung.

Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan bahwa pihaknya masih menelusuri penyebab blackout yang terjadi di Batam dan sekitarnya.

“Sedang kami telusuri secara saksama dan kami tidak menutup kemungkinan berbagai alasan, mana yang harus kami tingkatkan,” kata Suroso di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Suroso menyampaikan bahwa hingga Rabu, pasokan listrik di Batam telah kembali normal sepenuhnya. Adapun pemulihan pasokan listrik di Bintan masih dilakukan secara bertahap.

“Sudah pulih per hari ini, hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100 persen dan Bintan sebagian menyusul,” ujarnya.

Terkait kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman, Suroso menjelaskan bahwa PLN memiliki mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.