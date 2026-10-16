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IHSG Anjlok 8 Persen, BEI Hentikan Sementara Perdagangan Saham

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |09:36 WIB
IHSG Anjlok 8 Persen, BEI Hentikan Sementara Perdagangan Saham
IHSG Anjlok 8 Persen, BEI Hentikan Sementara Perdagangan Saham (Foto: Dokumentasi Okezone)
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JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka anjlok 8 persen.

"Hari ini, Jumat, 16 Oktober 2026, telah dilakukan tindakan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan di BEI pada pukul 08:58:00 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS)," tulis keterangan BEI, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

BEI menjelaskan, perdagangan akan dilanjutkan pada pukul 09:28:00 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan. Tindakan ini dilakukan karena terdapat penurunan IHSG yang mencapai 8 persen.

"BEI melakukan upaya ini dalam rangka menjaga perdagangan saham agar senantiasa teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan diatur lebih lanjut pada Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00002/BEI/04-2025," tulis BEI.

Diketahui,IHSG dibuka melemah 469,86 poin atau 8,01 persen ke posisi 5.393,92, sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 49,14 poin atau 8,33 persen ke posisi 540,95.
 

(Dani Jumadil Akhir)

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