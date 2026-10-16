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Rosan Sebut IHSG Anjlok Jadi Momentum Danantara Masuk Pasar Saham 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |17:34 WIB
Rosan Sebut IHSG Anjlok Jadi Momentum Danantara Masuk Pasar Saham 
CEO Danantara (Foto: Okezone)
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JAKARTA - CEO Danantara, Rosan Roeslani menilai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi momentum bagi para investor, termasuk Danantara sendiri untuk masuk ke pasar saham Indonesia, mengingat koreksi yang terjadi membuat valuasi sejumlah saham emiten.

Rosan mengatakan, kondisi tersebut justru membuka peluang investasi jangka panjang, terutama bagi investor yang melihat prospek perusahaan berdasarkan fundamental bisnisnya.

"Ini adalah momen, karena kalau kita lihat valuasi dari perusahaan-perusahaan kita yang masih di bursa termasuk yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu valuasinya sangat boleh dikatakan rendah pada saat ini, karena terjadinya koreksi," ujar Rosan, Jumat (16/10/2026).

"Justru kami melihatnya ini adalah suatu opportunity ke depannya, karena tentunya kami sebagai Danantara selalu melihat investasi itu sebagai long term investment bukan sebagai investor in and out," lanjutnya.

Menurut Rosan, fundamental perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih dalam kondisi baik. Salah satunya sektor perbankan yang dinilai memiliki kinerja solid, meskipun valuasi sahamnya saat ini berada di bawah rata-rata industri.

Selain perbankan, Rosan juga melihat peluang investasi pada sektor infrastruktur dan telekomunikasi. Menurutnya, sejumlah sektor tersebut memiliki prospek jangka panjang yang menarik di tengah tekanan pasar saham saat ini.

"Belum lagi di sektor infrastruktur, di sektor telekomunikasi dan yang lain-lain. Justru dari sisi kami, kami selalu melihat bahwa ini adalah opportunity untuk kita sebagai long term investment di pasar modal Indonesia untuk masuk bersama-sama," ungkapnya.

 

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