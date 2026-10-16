Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aturan Turunan Perpres Ojol, Pengantaran Barang dan Makanan Topang Jutaan Transaksi UMKM 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |15:47 WIB
Aturan Turunan Perpres Ojol, Pengantaran Barang dan Makanan Topang Jutaan Transaksi UMKM 
Aturan Turunan Perpres Ojol, Pengantaran Barang dan Makanan Topang Jutaan Transaksi UMKM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyusun pedoman biaya layanan pengantaran barang dan makanan dinilai perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak berantai terhadap ekosistem perdagangan digital, terutama UMKM dan usaha kuliner rumahan.

Ekonom Universitas Airlangga Rumayya Batubara menilai pengaturan biaya pengantaran tidak dapat hanya dilihat sebagai persoalan antara platform dan mitra pengemudi. Layanan tersebut kini telah menjadi bagian dari rantai ekonomi yang menghubungkan konsumen, merchant, pengemudi, dan platform.

Menurutnya, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan kepada pengemudi sekaligus menata ekosistem transportasi dan pengantaran berbasis platform digital. Namun, pengaturan turunannya perlu mempertimbangkan bahwa pertumbuhan layanan pengantaran berlangsung bersamaan dengan semakin besarnya aktivitas UMKM yang memasarkan produknya melalui platform digital.

“Layanan pengantaran barang dan makanan bukan sekadar hubungan antara aplikator dan pengemudi, melainkan bagian dari ekosistem ekonomi digital yang juga menopang jutaan aktivitas transaksi UMKM, termasuk usaha kuliner rumahan,” kata Rumayya di Jakarta, Jumat (16/10/2026). 

Dalam ilmu ekonomi, struktur tersebut dikenal sebagai multi sided market atau pasar multisisi. Konsumen, merchant, pengemudi, dan platform saling terhubung sehingga perubahan kebijakan yang memengaruhi satu pihak dapat menimbulkan dampak terhadap pihak lainnya.

Rumayya mencontohkan usaha makanan rumahan dengan harga produk sekitar Rp20.000 hingga Rp30.000. Pada segmen tersebut, ongkos kirim menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan konsumen untuk bertransaksi. Jika biaya pengantaran meningkat terlalu tinggi, konsumen dapat mengurangi pembelian. Dampaknya tidak hanya dirasakan merchant melalui penurunan omzet, tetapi juga pengemudi karena jumlah pesanan berpotensi ikut menurun.

“Karena itu, perlindungan pengemudi tidak boleh dilepaskan dari keberlangsungan usaha UMKM dan keterjangkauan harga bagi konsumen,” ujarnya.

Rumayya menyebut terdapat tiga prinsip yang perlu menjadi perhatian Komdigi dalam menyusun formula biaya. Pertama, perlindungan pengemudi. Formula biaya perlu memperhitungkan jarak, waktu tempuh, waktu tunggu, dan biaya operasional sehingga pengemudi memperoleh kompensasi yang layak.

Kedua, efisiensi dan keterjangkauan layanan. Menurut Rumayya, formula biaya tetap harus mempertimbangkan daya beli konsumen dan karakteristik pengantaran. Tarif yang meningkat terlalu tinggi berpotensi menekan permintaan. Dalam kondisi tersebut, kenaikan pendapatan pada setiap pesanan belum tentu meningkatkan penghasilan pengemudi jika volume pesanan justru turun.

Ketiga, keberlanjutan seluruh ekosistem. Pemerintah perlu melihat dampak kebijakan terhadap pendapatan pengemudi, transaksi UMKM, biaya konsumen, hingga keberlangsungan platform.

“Keberhasilan regulasi tidak cukup diukur dari tarif per pesanan, tetapi juga dari pendapatan bersih pengemudi, volume transaksi UMKM, serta kemampuan ekosistem mempertahankan dan menciptakan aktivitas ekonomi,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/320/3247648/ojek_online-5C13_large.jpg
Aturan Turunan Perpres Ojol soal Tarif Antar Makanan dan Barang, Ini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/320/3247613/ojek_online-KqmC_large.jpg
Ojol Masuk Kategori Transportasi Umum, Aturannya Ditargetkan Rampung Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/320/3247523/transportasi_online-dkRe_large.jpg
Ternyata ini Perbedaan Sistem Transportasi Online Indonesia dengan Korsel hingga Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/320/3247214/ojol-XFWi_large.jpg
6 Fakta Perpres Ojol, Atur Tarif hingga Status Driver Tetap Mitra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/320/3247189/ojek_online-w9Za_large.jpg
Tarif Berpeluang Naik Usai Perpres Ojol Terbit, YLKI Ingatkan Aplikator Jangan Bebani Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/320/3247127/ojek_online-DezC_large.jpg
Ini Potensi Beban Baru Driver Ojol jika Dijadikan Moda Transportasi Umum
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement