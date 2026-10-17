Ada Pelanggaran Saham, BREN dan CUAN Buka Suara Usai Didenda OJK

Ada Pelanggaran Saham, BREN dan CUAN Buka Suara Usai Didenda OJK (Foto: OJK)

JAKARTA - PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) dan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) buka suara usai diberi sanksi denda Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait temuan pelanggaran aturan penawaran umum perdana saham di pasar modal.

OJK memberikan denda Rp500 miliar terkait penjatahan saham BREN dan Rp100 miliar terkait penjatahan saham CUAN.

BREN Hormati Putusan OJK

Manajemen BREN menegaskan sikap kooperatif sekaligus memastikan langkah penegakan hukum dari regulator tidak memengaruhi operasional bisnis perusahaan. Pihaknya juga menyatakan kesiapannya untuk mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

"PT Barito Renewables Energy Tbk menghormati keputusan yang diambil oleh OJK dan BEI, serta akan memberikan kerja sama yang diperlukan untuk mematuhi regulasi perundang-undangan pasar modal," ungkap manajemen BREN dalam keterangan resminya dikutip, Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Kendati terseret persoalan tata kelola dalam proses penawaran umum, perseroan menegaskan fondasi bisnis utama tidak mengalami gangguan teknis di lapangan. Manajemen memastikan seluruh lini operasional pembangkitan energi tetap berjalan stabil.

"Seluruh kegiatan operasional perusahaan maupun anak usaha saat ini berjalan normal sebagaimana mestinya, dan kami tetap fokus memastikan aktivitas usaha terus berlangsung lancar tanpa gangguan," papar manajemen.

Penertiban oleh OJK ini dipandang menjadi momentum krusial dalam membenahi transparansi serta kredibilitas pasar keuangan nasional. Merespons babak baru pengawasan tersebut, manajemen BREN menyatakan dukungannya terhadap pembenahan tata kelola industri pasar modal Indonesia ke depan.

"Perusahaan berkomitmen mendukung reformasi pasar modal Indonesia yang dipimpin oleh OJK demi membangun iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas manajemen BREN.