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Ini Syarat dan Cara Daftar Magang Kemnaker Batch 3 2026 yang Resmi Dibuka

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |21:05 WIB
Ini Syarat dan Cara Daftar Magang Kemnaker Batch 3 2026 yang Resmi Dibuka
Ini Syarat dan Cara Daftar Magang Kemnaker Batch 3 2026 yang Resmi Dibuka. (Foto: Okezone.com/Kemnaker)
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JAKARTA – Ini syarat dan cara daftar magang Kemnaker Batch 3 2026 yang resmi dibuka. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran peserta Program Magang Nasional atau MagangHub Batch 3 Angkatan II pada 27 Oktober hingga 4 November 2026. Calon peserta dapat memeriksa kelayakan (eligibilitas) mulai periode pendaftaran untuk memastikan kesesuaian data dan persyaratan sebelum melamar posisi magang.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengimbau calon peserta memperhatikan persyaratan dan jadwal setiap tahapan agar proses pendaftaran dan seleksi berjalan sesuai ketentuan.

“Cek eligibilitas menjadi langkah penting bagi calon peserta untuk memastikan kesesuaian data dan persyaratan yang dibutuhkan. Kami mengimbau calon peserta mengikuti setiap tahapan sesuai jadwal agar dapat memanfaatkan kesempatan mengikuti Program Magang Nasional Batch 3 Angkatan II,” ujar Darmawansyah dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (26/10/2026).

Jadwal Pendaftaran Magang Kemnaker Batch 3 2026

Kemnaker menjadwalkan sejumlah tahapan dalam penyelenggaraan MagangHub Batch 3 Angkatan II. Pendaftaran perusahaan calon mitra berlangsung hingga 29 Oktober 2026. Setelah melalui proses verifikasi, Kemnaker akan mengumumkan perusahaan yang ditetapkan sebagai mitra sekaligus menayangkan lowongan magang pada 30 Oktober 2026.

Calon peserta dapat melihat lowongan yang tersedia melalui platform MagangHub dan memilih posisi sesuai kualifikasi serta minat masing-masing. Periode pelamaran berlangsung pada 31 Oktober hingga 4 November 2026.

Berikut jadwal penting yang perlu diperhatikan calon peserta:

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