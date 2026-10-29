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The Fed Tahan Suku Bunga, Data Ekonomi AS Disorot

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |08:09 WIB
The Fed Tahan Suku Bunga, Data Ekonomi AS Disorot
The Fed Tahan Suku Bunga, Data Ekonomi AS Disorot (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,75-4 persen pada Rabu 28 Oktober 2026 waktu setempat. 

Keputusan The Fed tahan suku bunga acuan ini sejalan dengan ekspektasi pasar di tengah inflasi yang masih tinggi dan penantian terhadap data ekonomi terbaru. Demikian seperti dilansir Reuters, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Keputusan The Fed yang diambil dengan suara 10 berbanding 2 tersebut disertai peningkatan penilaian terhadap kondisi ekonomi AS. The Fed menilai ekonomi kini tumbuh dengan laju yang kuat, meskipun inflasi belum menunjukkan kemajuan berarti menuju target 2 persen.

Ketua The Fed Kevin Warsh mengatakan, laporan produk domestik bruto (PDB) kuartal III-2026 diperkirakan menunjukkan kuatnya investasi dan belanja konsumen, serta percepatan pertumbuhan dibandingkan paruh pertama tahun ini. Namun, dia menilai ekonomi AS belum tumbuh terlalu cepat hingga memicu inflasi dari sisi permintaan.

"Ekonomi bergerak ke arah yang benar. Apakah ekonomi tumbuh terlalu panas atau terlalu kuat? Itu bukan penilaian sebagian besar kolega saya," ujar Warsh dalam konferensi pers.

(Dani Jumadil Akhir)

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