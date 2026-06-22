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Mantan Ketua The Fed Alan Greenspan Meninggal Dunia pada Usia 100 Tahun

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |21:30 WIB
Mantan Ketua The Fed Alan Greenspan Meninggal Dunia pada Usia 100 Tahun
Mantan Ketua The Fed Alan Greenspan Meninggal Dunia (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Mantan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve Alan Greenspan meninggal dunia pada usia 100. Kabar tersebut disampaikan istri Greenspan Andrea Mitchell Senin (22/6/2026) malam. 

Dilansir NBC News, Greenspan meninggal akibat komplikasi penyakit Parkinson.

Dia memimpin The Fed dari Agustus 1987 hingga Januari 2006 dan memainkan peran besar dalam membentuk arah ekonomi Amerika Serikat selama hampir dua dekade.

Dia diangkat oleh Presiden Ronald Reagan dan memegang posisi tersebut melalui masa-masa sulit dan masa-masa kejayaan ekonomi hingga pensiun pada tahun 2006. 

Masa jabatannya merupakan yang terpanjang kedua, empat bulan lebih pendek dibandingkan almarhum William McChesney Martin yang memimpin The Fed dari tahun 1951 hingga 1970.

Greenspan sering dianggap sebagai tokoh paling berkuasa kedua di Amerika Serikat setelah presiden. Hal ini karena pengaruh besar The Fed terhadap arah ekonomi global melalui kebijakan suku bunga.

 

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