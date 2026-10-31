Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ini Gebrakan BEI dalam Mereformasi Pasar Modal, Bukan Sekadar Demutualisasi

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |12:03 WIB
Ini Gebrakan BEI dalam Mereformasi Pasar Modal, Bukan Sekadar Demutualisasi
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus memperkuat reformasi pasar modal Indonesia melalui sejumlah agenda strategis sepanjang pekan perdagangan 26–30 Oktober 2026. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus memperkuat reformasi pasar modal Indonesia melalui sejumlah agenda strategis sepanjang pekan perdagangan 26–30 Oktober 2026. Upaya tersebut mencakup penguatan pengawasan dan transparansi perdagangan, persetujuan agenda demutualisasi bursa, kolaborasi internasional bersama Nasdaq, hingga peluncuran indeks baru IDX Commodity 20.

Rangkaian reformasi tersebut menjadi bagian dari langkah BEI untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan integritas pasar, serta mendorong daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global.

Mengawali rangkaian agenda pada Senin (26/10/2026), BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmen untuk menyempurnakan pengawasan perdagangan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat tata kelola mekanisme High Shareholding Concentration (HSC).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa FTSE Russell menegaskan posisi Indonesia tetap berada dalam klasifikasi Secondary Emerging Market dan tidak masuk dalam daftar pantauan (watchlist).

Selain itu, BEI akan menyempurnakan mekanisme pengawasan perdagangan melalui penerapan metodologi yang lebih efektif. Salah satu langkah yang disiapkan adalah meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai indikasi awal investigasi atas dugaan manipulasi pasar.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/278/3251152//mnc_sekuritas-1hSo_large.jpg
MNC Sekuritas dan Korea Investment Management Indonesia Gelar Having Fund 2026 di PNJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/278/3251002//buyback_saham-Tk92_large.jpg
GoTo Siapkan Rp2,5 Triliun untuk Buyback Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/320/3250987//bank_indonesia-K3uv_large.jpg
Hashim Wanti-Wanti Rupiah Tembus ke Rp21.000, BI Buka Suara soal Sentimen di Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/278/3250941//bei-H8r3_large.jpeg
Gelar InnovAsia di Jakarta, BEI dan Nasdaq Dorong Perluasan Akses Pasar Global dan Pengawasan Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/278/3250939//hashim-XEjr_large.jpg
Peringatkan Anggota Kadin, Hashim: Hentikan Goreng Saham 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/278/3250933//ihsg_hari_ini-6t1q_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.098
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement