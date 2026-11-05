Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dirut BEI Serius Benahi Transparansi dan Tata Kelola Pasar Modal, Ini Strateginya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |14:48 WIB
Dirut BEI Serius Benahi Transparansi dan Tata Kelola Pasar Modal, Ini Strateginya
Dirut BEI Serius Benahi Transparansi dan Tata Kelola Pasar Modal, Ini Strateginya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menegaskan serius dalam membenahi pasar modal, terutama dari sisi transparansi, likuiditas, dan efektivitas pengawasan perdagangan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan yang disoroti penyedia indeks global atau Global Index Provider, khususnya terkait kredibilitas dan tata kelola pasar modal Indonesia.

Jeffrey menyebut, pasar modal Indonesia sebenarnya masih menunjukkan pertumbuhan positif di tengah berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun ini.

Namun begitu, dia mengakui pasar modal Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama menyangkut transparansi, kredibilitas, dan tata kelola yang menjadi perhatian Global Index Provider.

"Secara fundamental, kinerja perusahaan tercatat di bursa masih baik. Nilai transaksi harian masih tumbuh di atas 10 persen. Jumlah investor kita tumbuh lebih dari 50 persen. Tetapi di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan di tahun ini," katanya dalam acara pembukaan Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026 Kamis (5/11/2026).

Jeffrey memastikan, BEI bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serius melakukan berbagai pembenahan untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia.

"Kami di Bursa Efek Indonesia bersama dengan SRO dan OJK tentu sangat serius untuk meningkatkan transparansi, meningkatkan likuiditas, dan juga meningkatkan efektivitas dari pengawasan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/278/3251591/bei-B1j7_large.jpg
BEI Rilis Kajian Insentif Pajak Emiten, Optimalkan Potensi Pemotongan PPh Badan 3 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/320/3251584/dirut_bei-uTW6_large.jpeg
81 Saham HSC Resmi Dikeluarkan dari IHSG, Ini Penjelasan BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/278/3251574/bei-lFbw_large.jpeg
BEI Luncurkan Akademi Go Public Perkuat Pendanaan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/278/3251392/dirut_bei-sr5O_large.jpg
Bos BEI Sebut 2 Catatan Negatif MSCI untuk Pasar Modal RI: Valas dan Arus Informasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/278/3251391/dirut_bei-lzkx_large.jpg
BEI Siap Periksa Acak Laporan Free Float Emiten, Sanksi Tegas Menanti Direksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/278/3250941/bei-H8r3_large.jpeg
Gelar InnovAsia di Jakarta, BEI dan Nasdaq Dorong Perluasan Akses Pasar Global dan Pengawasan Perdagangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement