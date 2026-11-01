Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Siap Periksa Acak Laporan Free Float Emiten, Sanksi Tegas Menanti Direksi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |12:00 WIB
BEI Siap Periksa Acak Laporan Free Float Emiten, Sanksi Tegas Menanti Direksi
BEI Siap Periksa Acak Laporan Free Float Emiten, Sanksi Tegas Menanti Direksi (Foto: Dirut BEI/Okezone)
A
A
A

LOMBOK - Bursa Efek Indonesia (BEI) bersiap melakukan pemeriksaan acak (random checking) terhadap laporan kepemilikan saham beredar di publik (free float) serta data pihak terafiliasi yang disampaikan oleh perusahaan tercatat. Langkah ini diambil untuk menjamin keakuratan dan kebenaran data yang dilaporkan emiten kepada publik.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengungkapkan bahwa bursa telah melayangkan pengingat (reminder) kepada seluruh emiten agar mematuhi kewajiban pelaporan tersebut secara benar dan transparan.

"Minggu lalu reminder itu kami kirimkan kembali dan setelah ini kami akan melakukan random checking," ujar Jeffrey dalam Capital Market Journalist Workshop Media Gathering 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (31/10/2026).

Jeffrey menekankan bahwa BEI tidak akan segan menindak jajaran manajemen emiten jika terbukti menyampaikan laporan yang tidak akurat atau menyesatkan terkait porsi free float maupun struktur afiliasi.

"Bila ditemukan ada perusahaan tercatat yang melaporkan free float atau pihak terafiliasi tidak benar, kami akan mengambil tindakan tegas terhadap direksi yang bertanggung jawab," kata dia.

Selain itu, Jeffrey menjelaskan bahwa pengetatan pengawasan laporan kepemilikan saham merupakan bagian dari agenda penguatan transparansi bursa nasional. 

Langkah ini melengkapi serangkaian pembenahan yang telah dieksekusi bursa sebelumnya, seperti pembukaan data kepemilikan saham di atas 1 persen, perincian klasifikasi investor menjadi 39 kategori, hingga pengumuman saham dengan High Shareholding Concentration (HSC).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/278/3250941/bei-H8r3_large.jpeg
Gelar InnovAsia di Jakarta, BEI dan Nasdaq Dorong Perluasan Akses Pasar Global dan Pengawasan Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/278/3250713/bei-lakB_large.jpg
BEI Tebar Dividen Khusus Rp1,56 Triliun untuk Pemegang Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/278/3250668/bei-JS73_large.jpg
BEI Targetkan IPO Pasca Demutualisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/278/3250653/bei-l5Bu_large.jpg
Pemegang Saham Setujui Demutualisasi Bursa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/278/3250317/bei-UOXP_large.jpg
BEI Ubah Strategi Pengawasan, Rekening Efek Pelanggar Akan Disuspensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/320/3250016/msci-OhXn_large.jpg
5 Fakta MSCI Soroti Pasar Saham Indonesia, Begini Respons OJK dan BEI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement