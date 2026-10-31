Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar Terbaru Usaha Gadai Belum Berizin dan Pinjaman Pribadi Ilegal

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |16:05 WIB
Daftar Terbaru Usaha Gadai Belum Berizin dan Pinjaman Pribadi Ilegal
11 pelaku usaha gadai swasta yang belum berizin serta sejumlah aktivitas pinjaman pribadi ilegal. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengidentifikasi 11 pelaku usaha gadai swasta yang belum berizin serta sejumlah aktivitas pinjaman pribadi ilegal. Masyarakat diminta memeriksa legalitas penyedia layanan keuangan sebelum bertransaksi untuk menghindari potensi kerugian.

Daftar tersebut mencakup usaha gadai elektronik, kendaraan, dan barang lainnya yang tersebar di sejumlah daerah. Sementara itu, daftar pinjaman pribadi ilegal memuat nama individu, akun, dan kelompok yang tercantum dalam informasi Satgas PASTI.
Daftar 11 Usaha Gadai Swasta yang Belum Berizin

Berikut nama pelaku usaha gadai swasta yang tercantum dalam daftar:

1. Abizar Phone Cell — Palu, Sulawesi Tengah.
2. PT Sarara Gadai Indonesia — Palu, Sulawesi Tengah.
3. Gadai Rama — Palu, Sulawesi Tengah.
4. Jastip Gadai & Rental iPhone — Palu, Sulawesi Tengah.
5. Bos Muda Gadai — Palu, Sulawesi Tengah.
6. Solution Cell — Denpasar, Bali.
7. Khrisna Cellular — Palu, Sulawesi Tengah.
8. NUSKAM Cell — Denpasar, Bali.
9. Gadai Sumber Terang — Tuban, Jawa Timur.
10. Gadai Mayora — Mojokerto, Jawa Timur.
11. PT Solusi Intira Sejahtera — Manado, Sulawesi Utara.

Berdasarkan data yang tersedia, sebagian besar usaha tersebut menawarkan layanan gadai elektronik. Beberapa di antaranya juga melayani gadai kendaraan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/455/3238456//gadai-8BcE_large.jpg
Geliat Industri Gadai Tembus Rp103 Triliun, dari Emas 5 Gram hingga Jam Miliaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/622/3227608//orang_kaya-rPgC_large.jpg
Alasan Orang Kaya Gadai Barang Mewah, Ini Prosesnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/622/3222066//pengusaha-Mbix_large.png
Ada Fenomena Baru, Gadai Barang Mewah Jadi Alternatif Likuiditas Orang Kaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/622/3213985//barang_mewah-lRLt_large.jpg
Orang Kaya Tak Lagi Jual Aset, Kini Diam-Diam Gadai Barang Mewah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement