Ini Cara Tingkatkan Akurasi Pengukuran Gas di RI

JAKARTA - Akurasi pengukuran gas di Indonesia ditingkatkan. Pengukuran gas yang akurat merupakan salah satu aspek dalam mendukung kegiatan operasional dan niaga energi. Keandalan alat ukur krusial untuk memastikan kesesuaian hasil pengukuran volume gas, sehingga dapat mendukung proses pencatatan dan pengelolaan penyaluran gas secara lebih akurat.

Oleh karena itu, pelaksanaan tera dan tera ulang menjadi bagian penting dalam memastikan alat ukur memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan penguatan sinergi antara PT PGAS Solution selaku bagian dari Subholding Gas Pertamina bersama Direktorat Metrologi.

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memastikan akurasi alat ukur gas serta mendukung keandalan operasional infrastruktur gas sesuai dengan ketentuan metrologi yang berlaku.

Sinergi ini diresmikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait pelaksanaan tera dan/atau tera ulang meter gas beserta alat perlengkapannya yang berlangsung di Kantor Direktorat Metrologi, Bandung, pada Kamis 29 Oktober 2026.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak mendorong optimalisasi pemanfaatan fasilitas kalibrasi untuk mendukung proses pengujian alat ukur gas, termasuk pemanfaatan fasilitas kalibrator milik PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina dalam pelaksanaan tera dan/atau tera ulang meter turbin gas beserta perlengkapannya.