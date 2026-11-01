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HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Aman Menghapus Data KTP dari Aplikasi Pinjol

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |20:01 WIB
Cara Aman Menghapus Data KTP dari Aplikasi Pinjol
Cara Aman Menghapus Data KTP dari Aplikasi Pinjol
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JAKARTA - Cara aman menghapus data KTP dari aplikasi pinjol. Penyalahgunaan data pribadi, termasuk KTP kerap terjadi dan menjadi ancaman bagi pemilik identitas. Modus yang sering ditemui adalah pihak tak bertanggung jawab mendaftarkan NIK korban ke akun pinjaman online (pinjol) tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Bagi korban, dampaknya bisa serius, mulai dari pemblokiran rekening, riwayat BI Checking yang buruk hingga kesulitan mengajukan kredit. Meski demikian, ada sejumlah langkah untuk menghapus jejak data KTP yang terindikasi digunakan untuk judol dan pinjol, seperti rutin mengecek penggunaan data hingga melapor kepada pihak berwenang.

Lantas, bagaimana cara menghapus data KTP dari aplikasi pinjol? Simak ulasan berikut ini seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (1/11/2026).

1. Cek Riwayat Finansial

Langkah pertama adalah memeriksa riwayat finansial untuk memastikan KTP atau data diri tidak disalahgunakan. Dilansir dari laman resmi OJK, masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 melalui kanal berikut : 

- Laman resmi Otoritas Jasa Keuangan
- Telepon: 157
- WhatsApp: 0811-5715-7157
- Email: [email protected]

Saat menghubungi OJK, sampaikan tujuan secara rinci, yakni untuk mengecek riwayat finansial. Apabila mengalami teror dari pihak pinjol atau judol, laporkan juga kepada OJK dengan melampirkan bukti teror dan menjelaskan kronologinya secara lengkap.

2. Ajukan Permintaan Resmi ke CS

Khusus untuk pinjol yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan), mereka wajib menindaklanjuti permintaan penghapusan data. 

Anda bisa ajukan permintaan tertulis lewat email atau formulir resmi, lengkap dengan alasan dan data akunmu.

3. Copot Aplikasi Pinjol dan Hapus Data di HP

Sepanjang digunakan, aplikasi pinjaman online (pinjol) merekam beragam data pribadi penggunanya. Karena itu, data tersebut perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum aplikasi dicopot dari perangkat. Berikut langkah-langkahnya:

- Buka menu Pengaturan di ponsel
- Masuk ke opsi “Pengaturan aplikasi”
- Cari aplikasi pinjol yang hendak dihapus datanya, lalu pilih “Hapus data dan cache”
- Setelah itu, lakukan uninstall aplikasi dan tunggu hingga proses pencopotan selesai

 

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