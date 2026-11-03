IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.126

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.126 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,58 persen ke level 5.126 pada perdagangan hari ini, Selasa (3/11/2026)

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,55 persen ke level 5.124, dengan 315 saham di zona hijau, 141 melemah, dan 507 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp641 miliar, dengan volume 258 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,59 persen ke 520, indeks JII menguat 0,68 persen ke 294, indeks MNC36 menguat 0,65 persen ke 240, dan IDX30 menguat 0,47 persen ke 292.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, properti, teknologi, keuangan, bahan baku, transportasi, infrastruktur, kesehatan, dan yang melemah hanya konsumer siklikal dan industri.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT), PT Artha Mahiya Investama Tbk (AIMS), dan PT Mitrabrata Adiperdana Tbk (MBAP).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA), PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP) dan PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA).

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.