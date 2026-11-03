5 Kereta dengan Kecepatan Tertinggi di Dunia, Whoosh Kalahkan Shinkansen

JAKARTA - 5 Kereta dengan Kecepatan Tertinggi di dunia, Whoosh Kalahkan Shinkansen. Kereta Whoosh Jakarta dan Bandung mencatatkan pencapaian membanggakan.

Dengan kecepatan operasional hingga 350 kilometer per jam (km/jam), kereta kebanggaan Indonesia ini masuk dalam jajaran kereta cepat konvensional dengan kecepatan tertinggi di dunia.

Angka itu bahkan melampaui kecepatan operasional Shinkansen dari Jepang dan sejumlah kereta cepat ternama di Eropa.

Namun, whoosh bukanlah karakteristik khusus dari satu kereta cepat tertentu.

Banyak kereta cepat di seluruh dunia, terutama yang beroperasi pada kecepatan tinggi, dapat menghasilkan suara seperti itu karena tekanan udara yang dihasilkan oleh pergerakan mereka. Kecepatan tersebut menempatkan Whoosh sejajar dengan CR400 Fuxing dari China.

Sedangkan itu, sejumlah kereta cepat lainnya memiliki kecepatan operasional hingga 320 km/jam.

Pencapaian ini sekaligus menunjukkan perkembangan teknologi transportasi kereta cepat yang terus berlangsung di berbagai negara.

1. Shanghai Maglev (Transrapid)

Kereta ini beroperasi di Shanghai, China, dan menggunakan teknologi magnetik schwebebahn untuk mengapung di atas jalur, mengurangi gesekan dan memungkinkan untuk mencapai kecepatan yang sangat tinggi yaitu maksimum 460 kilometer per jam.