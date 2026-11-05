Lo Kheng Hong Soroti 3 Sektor Saham, Ada Bank hingga Batu Bara

Investor saham Lo Kheng Hong menyoroti tiga sektor usaha di pasar modal Indonesia, yakni perbankan, batu bara, dan perkebunan kelapa sawit. (Foto; Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Investor saham Lo Kheng Hong menyoroti tiga sektor usaha di pasar modal Indonesia, yakni perbankan, batu bara, dan perkebunan kelapa sawit. Menurut dia, ketiga sektor tersebut memiliki karakteristik bisnis yang menarik, mulai dari kemampuan menghasilkan laba hingga kebutuhan pasar terhadap produknya.

Dalam acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026, Kamis (5/11/2026), Lo Kheng Hong mengatakan sektor perbankan menjadi salah satu bidang usaha yang paling menarik perhatiannya. Dia menilai kemampuan sejumlah bank besar dalam menghasilkan laba bersih menjadi salah satu faktor yang membedakan sektor tersebut dari industri lainnya.

"Menurut saya, sektor usaha yang paling menarik pada saat ini adalah perbankan. Perbankan, paling menarik," kata Lo Kheng Hong.

Dia menyebut terdapat tiga bank besar di Indonesia yang masing-masing mampu membukukan laba bersih hingga Rp60 triliun. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan besarnya kemampuan sektor perbankan dalam menghasilkan keuntungan.

"Kenapa paling menarik? Karena ada tiga bank, Big Bank labanya Rp60 triliun, laba bersih Rp60 triliun. Coba kita periksa bidang usaha yang lain, apa pun kita periksa, nggak ada perusahaan yang labanya Rp60 triliun," jelasnya.