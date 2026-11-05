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Lo Kheng Hong Sebut Pasar Modal Sedang Hujan Emas

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |19:14 WIB
Lo Kheng Hong Sebut Pasar Modal Sedang Hujan Emas
Lo Kheng Hong (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Investor saham ternama Lo Kheng Hong menyebut kondisi pasar modal Indonesia saat ini tengah mengalami hujan emas di tengah penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan aksi jual masif investor asing. Menurutnya, pelemahan harga saham justru membuka peluang bagi investor untuk mengoleksi saham-saham berfundamental baik dengan valuasi murah.

"Menurut saya, IHSG kita sudah turun dari 9.000 menjadi 5.000. Tentu harga saham menjadi sangat murah, under-value sangat murah," kata investor ternama Lo Kheng Hong dalam acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026 yang digelar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (5/11/2026).

Dia menilai, aksi jual investor asing yang mencapai lebih dari Rp100 triliun sejak awal tahun telah menekan harga saham di BEI. Namun, kondisi tersebut justru menjadi kesempatan bagi investor yang ingin berinvestasi untuk jangka panjang.

"Bagi saya, ketika asing ketakutan menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia, saham-saham turun banyak. Bagi saya, di Bursa Efek Indonesia saat ini sedang hujan emas. Oleh karena itu, siapkanlah ember yang besar untuk menampung hujan emas itu" ungkapnya.

Dia mencontohkan saham-saham perbankan berkapitalisasi besar atau big banks yang harganya telah terkoreksi lebih dari 50 persen. Penurunan tersebut membuat potensi imbal hasil dividen atau dividend yield menjadi semakin menarik.

"Lihat saja big bank, ya, harga sahamnya sudah turun 50 persen lebih. Sehingga saya lihat dividend yield-nya menjadi 14 persen," sebutnya.

 

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