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RI Batalkan Impor KRL Bekas Jepang 

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |18:58 WIB
RI Batalkan Impor KRL Bekas Jepang 
KRL (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin memastikan KAI batal mengimpor rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) bukan baru atau bekas dari Jepang.

"Kita enggak impor bekas," ujar Bobby kepada awak media usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Sebelumnya, KAI berencana mengimpor 23 rangkaian KRL bekas dari Jepang mulai akhir 2026 untuk memenuhi kebutuhan armada Jabodetabek. 

Langkah ini muncul di tengah jumlah penumpang yang telah mencapai 1,1 juta orang per hari, sementara sejumlah KRL berusia lebih dari 40 tahun harus mulai diganti.

Namun, kali ini Bobby menegaskan bahwa pengadaan trainset untuk rakyat harus berupa kereta baru. "Kita enggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat, harus yang baru," kata Bobby.

 

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