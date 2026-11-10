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BP Cabut Bisnis SPBU di Indonesia, Kini Sahamnya Dikuasai AKR

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |08:21 WIB
BP Cabut Bisnis SPBU di Indonesia, Kini Sahamnya Dikuasai AKR
BBM BP (Foto: Okezone)
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JAKARTA - BP resmi meninggalkan bisnis SPBU di Indonesia lewat penjualan 49,9 persen saham PT Anugerah Perkasa Realty (APR) (perusahan patungan BP dan AKR) kepada PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Sehingga AKR Corporindo saat ini memegang 100 persen saham APR.

Berdasarkan keterbukaan informasi, transaksi pengalihan 11.444.565 saham APR milik BP tembus USD14,22 juta. Pelaksanaan transaksi dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang telah ditandatangani oleh para pihak.

Manajemen AKR menyampaikan, penyelesaian transaksi tersebut akan membuat seluruh saham APR dimiliki sepenuhnya oleh Grup Perseroan. Sebelumnya, Grup AKR telah menguasai 50,1 persen saham APR.

"Setelah penyelesaian, seluruh saham APR akan dimiliki sepenuhnya oleh Grup Perseroan," tulis Corporate Secretary AKR Corporindo  Arum P. Handayani mengutip keterbukaan informasi, Selasa (10/10/2026).

Perseroan menjelaskan, transaksi tersebut merupakan bagian dari realisasi kesepakatan divestasi BP atas kepemilikan 49,9 persen sahamnya di APR. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi BP untuk menyederhanakan portofolio bisnisnya.

Sementara bagi Grup AKR, pengambilalihan saham tersebut akan meningkatkan kepemilikan di APR dari sebelumnya 50,1 persen menjadi 100 persen. Dengan demikian, Grup Perseroan akan memiliki kendali penuh atas perusahaan tersebut setelah transaksi diselesaikan.

Terkait dampak transaksi, AKR Corporindo menyatakan bahwa aksi korporasi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.

 

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Topik Artikel :
bbm bp akr bbm bp BBM harga BBM SPBU
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