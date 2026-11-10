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Siapkan SDM, Danantara Indonesia Trust Realisasikan Komitmen Presiden 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |08:39 WIB
Siapkan SDM, Danantara Indonesia Trust Realisasikan Komitmen Presiden 
CEO Danantara dan Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor kesehatan dan pendidikan terus diwujudkan melalui berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui Danantara Indonesia Trust (DIT) yang menghadirkan program-program sosial strategis di bidang pendidikan, kesehatan, serta akses air bersih dan sanitasi.

Hal ini menunjukkan  komitmen dan arah kebijakan yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu perhatian utama. 

Kehadiran berbagai program melalui Danantara Indonesia Trust menjadi bukti nyata bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen beliau dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya melalui perhatian yang besar terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Program-program yang dijalankan melalui Danantara Indonesia Trust merupakan wujud nyata kepedulian dan keberpihakan terhadap masa depan rakyat Indonesia,” ujar Ketua Umum Milenial Muslim Bersatu (MMB) Khairul Anam  dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Pembina Danantara Indonesia Trust dan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani beserta jajaran yang telah menerjemahkan semangat dan komitmen Presiden Prabowo ke dalam berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Ini menunjukkan bahwa pengelolaan investasi nasional juga dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab untuk membangun manusia Indonesia,” lanjutnya.

 

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