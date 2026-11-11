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HOME FINANCE MARKET UPDATE

Teknologi AI Permudah Transaksi Saham, Kini Investor Bisa Trading Lewat Chat 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |09:31 WIB
Teknologi AI Permudah Transaksi Saham, Kini Investor Bisa Trading Lewat Chat 
Saham BEI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) saat ini mulai mengubah cara investor mengakses informasi hingga melakukan transaksi di pasar modal. 

Kini INAI (Indonesia AI), asisten investasi berbasis AI yang memungkinkan pengguna mencari informasi, menganalisis pasar dan menyiapkan instruksi transaksi saham melalui percakapan atau chat.

Melalui teknologi tersebut, investor tidak lagi sepenuhnya bergantung pada navigasi menu dan fitur konvensional untuk mengakses layanan perdagangan saham. 

Di mana pengguna dapat menyampaikan kebutuhan menggunakan bahasa sehari-hari, termasuk dalam beberapa bahasa, yang kemudian diterjemahkan sistem menjadi informasi atau instruksi sesuai kebutuhan.

Pengembangan INAI merupakan bagian dari upaya perusahaan membangun pengalaman investasi yang lebih intuitif melalui pemanfaatan teknologi AI.

“INAI bukan sekadar asisten investasi biasa, melainkan asisten investasi cerdas berstandar dunia yang dirancang dengan pendekatan intent-driven trading. Pengguna dapat mencari informasi, menganalisis pasar, hingga menyusun instruksi perdagangan (buy, sell, amend, dan cancel) melalui percakapan multibahasa sehari-hari,” ujar CEO  Indo Premier Sekuritas, Moleonoto The dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/10/2026). 

 

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