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Hasil Seleksi MagangHub Batch 3 Diumumkan 13 November 2026, Ini Cara Ceknya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |19:18 WIB
Hasil Seleksi MagangHub Batch 3 Diumumkan 13 November 2026, Ini Cara Ceknya
Hasil Seleksi MagangHub Batch 3 Diumumkan 13 November 2026, Ini Cara Ceknya (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan hasil seleksi peserta Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 3 Angkatan 2 Tahun 2026 pada Jumat, 13 November 2026. Pengumuman tersebut dapat diakses calon peserta melalui portal MagangHub di maganghub.kemnaker.go.id.

Kemnaker terlebih dahulu telah melakukan seleksi dan penetapan peserta pada 12-13 November 2026 dan pengumuman hasil seleksi peserta magang kemudian dilakukan pada 13 November 2026, tepat di hari terakhir tahap penetapan tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengimbau calon peserta untuk memantau pengumuman tersebut dengan saksama. Dia mengingatkan agar tidak ada informasi penting yang terlewat.

"Kami mengajak calon peserta memantau akun MagangHub pada 13 November 2026 untuk mengetahui apakah dinyatakan lulus seleksi atau tidak," ujar Darmawansyah dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Bagi peserta yang dinyatakan lolos, hari pertama magang dijadwalkan pada Senin, 16 November 2026. Jaraknya hanya tiga hari dari pengumuman, sehingga perlu melakukan persiapan sejak dini.

"Peserta yang lolos kami harapkan segera bersiap, karena waktunya cukup singkat. Terus pantau informasi terbaru melalui portal MagangHub," pungkas Darmawansyah.

(Dani Jumadil Akhir)

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