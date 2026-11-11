Danareksa Investments Jadi Manajer Investasi Terbesar di RI, Kelola Aset Rp172 Triliun

JAKARTA - PT Danareksa Investment Management Indonesia (Danareksa Investments) resmi beroperasi sebagai entitas baru hasil konsolidasi empat perusahaan manajer investasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).



Entitas pengelola investasi pelat merah ini langsung mengukuhkan posisinya sebagai pemain terbesar di industri pasar modal domestik dengan membukukan total dana kelolaan atau asset under management (AUM) mencapai Rp172 triliun dan melayani sekitar 1 juta investor ritel.



Penggabungan empat manajer investasi milik negara ke dalam Danareksa Investments secara resmi melahirkan entitas pengelola dana terbesar di Indonesia. Konsolidasi entitas pelat merah ini langsung menguasai pangsa pasar yang signifikan dengan sokongan basis permodalan yang solid dan jangkauan nasabah yang masif.



"Posisi dana kelolaan kita saat ini mencapai Rp172 triliun dan menjadi yang terbesar di Indonesia, ditopang oleh kekuatan basis satu juta investor ritel serta 375 klien institusi," ujar Direktur Operasi dan Keuangan Danareksa Investments, Hardiyanto Pilia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/11/2026).



Aksi korporasi ini melibatkan PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, PT BNI Asset Management, dan PT PNM Investment Management. Keempat perseroan menyepakati skema peleburan dengan menetapkan satu entitas utama yang bertahan sebelum berganti identitas resmi.



"Pada 1 Oktober itu merupakan legal Day 1 di mana MMI menjadi surviving entity, lalu tiga perusahaan lainnya melebur dan kita berganti nama menjadi PT Danareksa Investment Management Indonesia," tutur Hardiyanto.



Merujuk pada susunan manajemen resmi yang telah ditetapkan, kepemimpinan Danareksa Investments diisi oleh para mantan pucuk pimpinan dari keempat entitas asal.



Hardiyanto Pilia menjabat sebagai Direktur Operasi dan Keuangan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama. Posisi Direktur Pemasaran dan Produk diemban oleh Arief Budiman, Direktur Investasi dipercayakan kepada Ari Adil, serta Ade Santoso Djajanegara mengemban amanah sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan.



Portofolio perusahaan kini mencakup 110 produk reksa dana lintas kelas aset, 117 kontrak pengelolaan dana (bipartite agreement), hingga 13 Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Kelengkapan instrumen tersebut diperkuat oleh kehadiran produk alternatif seperti Exchange Traded Fund (ETF), Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), serta 10 produk Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA).



"Kami memiliki lisensi fund manager dan penasihat investasi senilai Rp13 triliun, dengan visi membangun investasi kelas dunia bagi seluruh segmen mulai dari ritel hingga high-net-worth individual," katanya.