Shell Jual BBM Lagi, Segini Harganya

JAKARTA - SPBU Shell kembali menjual BBM setelah sebelumnya kosong dan tidak tersedia. Produk BBM yang dijual Shell yakni Shell V-Power Nitro+ sejak 11 November 2026.

Melansir laman resmi Shell, Jakarta, Jumat (13/11/2026), harga BBM V-Power Nitro+ dijual Rp19.600 per liter. Produk ini sebelumnya tidak tersedia. V-Power Nitro+ memiliki RON 98, atau setara dengan BBM Pertamax Turbo dari Pertamina.

Dengan demikian, Shell sudah menjual 2 produk BBM yaitu Shell V-Power Diesel dan Shell V-Power Nitro+. Sementara produk BBM Shell Super dan Shell V-Power masih belum tersedia.

"Mohon maaf, Shell Super dan Shell V-Power sedang tidak tersedia di SPBU Shell," tulis Shell.

Berikut harga BBM Shell per 11 November 2026.

1. Shell V-Power Nitro+: Rp19.600 per liter

2. Shell V-Power Diesel: Rp25.420 per liter

"Harga yang tercantum mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis Shell.

(Dani Jumadil Akhir)

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