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Kemenkeu: Uji Tuntas Utang Whoosh Rampung Desember 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |20:19 WIB
Kemenkeu: Uji Tuntas Utang Whoosh Rampung Desember 2026
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Keuangan tengah mengkaji skema penyelesaian kewajiban atau utang pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Pemerintah terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Pengelola (BP) BUMN, Danantara, serta kementerian terkait guna menuntaskan proses pengalihan saham hingga uji tuntas (due diligence) dari aspek valuasi dan hukum.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Evita Manthovani menargetkan seluruh proses uji tuntas tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2026. Hasil kajian ini nantinya akan menjadi landasan utama untuk memperkokoh rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penanganan proyek Whoosh.

"Sampai saat ini Kemenkeu masih berkoordinasi dengan BP BUMN, Danantara dan kementerian untuk pengalihan saham PSBI (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia) dan uji tuntas valuasi dan hukum. Kami harapkan uji tuntas selesai Desember 2026 untuk perkuat rancangan Perpres," ujar Evita dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Evita menegaskan bahwa pemerintah senantiasa melakukan pendampingan agar layanan operasional kereta cepat tetap berjalan optimal bagi masyarakat, sembari memastikan kewajiban pembiayaannya dikelola secara terukur tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menanggapi peluang adanya penyesuaian jangka waktu pinjaman (tenor) maupun restrukturisasi skema pembiayaan utang proyek Whoosh, Evita mengatakan pemerintah masih menanti rampungnya hasil uji tuntas.

 

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