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Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Emas Rp52,5 Miliar ke Malaysia

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |17:12 WIB
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Emas Rp52,5 Miliar ke Malaysia
Emas (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Banjarmasin bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan berhasil menggagalkan dua upaya ekspor ilegal logam mulia melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor. Dari dua operasi penindakan tersebut, petugas menyita total 21,8 kilogram (kg) emas dengan taksiran nilai mencapai Rp52,5 miliar.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama mengungkapkan bahwa penggagalan ini sekaligus menyelamatkan potensi penerimaan negara yang hilang dari sektor bea keluar. Potensi pungutan bea keluar yang seharusnya dibayarkan atas aktivitas ekspor emas tersebut mencapai Rp5,2 miliar.

"Bea Cukai Kementerian Keuangan berkomitmen penuh untuk bersikap tidak abai terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi berkurangnya penerimaan negara," kata Djaka dalam konferensi pers virtual, Senin (16/11/2026).

Operasi penindakan pertama dilakukan pada Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 10.00 WITA terhadap empat penumpang perempuan warga negara Indonesia (WNI) berinisial SS, TY, M, dan J yang hendak bertolak menuju Kuala Lumpur, Malaysia.

Berbekal hasil analisis risiko, petugas memeriksa barang bawaan mereka melalui mesin x-ray yang dilanjutkan dengan pemeriksaan badan hingga menemukan logam mulia diduga emas dalam jumlah tidak wajar seberat total kotor 4,2 kg.

Seluruh barang tersebut langsung ditegah dan diamankan ke Kantor Bea Cukai Banjarmasin untuk penelitian lebih lanjut.

Penindakan kedua menyusul sepekan kemudian pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 09.45 WITA terhadap tiga penumpang tujuan Kuala Lumpur, Malaysia.

 

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