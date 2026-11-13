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Penerimaan Bea dan Cukai Tembus Rp267,2 Triliun hingga Akhir Oktober

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |13:11 WIB
Penerimaan Bea dan Cukai Tembus Rp267,2 Triliun hingga Akhir Oktober
Menkeu Suahasil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Oktober 2026 telah mencapai Rp267,2 triliun.

Capaian tersebut setara dengan 79,5 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp336 triliun, serta mencatatkan pertumbuhan 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kepabeanan dan cukai sudah terkumpul Rp 267,2 triliun," kata Suahasil saat konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Sebagian besar penerimaan tersebut ditopang oleh setoran cukai yang mencapai Rp185,8 triliun atau berkontribusi sebesar 69,5 persen terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai.

Realisasi cukai tercatat naik 0,9 persen secara tahunan tanpa adanya kebijakan penyesuaian tarif, melainkan terdorong secara alamiah oleh naiknya volume produksi hasil tembakau legal di dalam negeri.

"Karena tidak ada peningkatan tarif cukai tahun ini, sehingga tumbuh alamiah akibat peningkatan dari produksi hasil tembakau, rokok utamanya," jelas Suahasil.

Sementara itu, komponen bea masuk terealisasi sebesar Rp46,9 triliun atau tumbuh 14,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja ini didorong oleh meningkatnya impor bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi sejalan dengan naiknya permintaan domestik serta aktivitas ekonomi nasional.

 

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