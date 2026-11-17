Indonesia Dorong Penguatan Kerja Sama Transisi Energi ASEAN

JAKARTA - Indonesia mendorong penguatan kerja sama transisi energi di kawasan Asia Tenggara melalui pengembangan sejumlah proyek energi bersih dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC) 2.0.

Dalam pertemuan 4th AZEC Leaders’ Meeting di Manila, Filipina, Selasa (17/11/2026), pemerintah menyampaikan sejumlah inisiatif untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi kawasan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tersebut mengatakan, ketahanan energi dan penanganan perubahan iklim merupakan dua agenda yang saling berkaitan.

Menurut Airlangga, pengembangan energi harus tetap memperhatikan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, ketersediaan pasokan, serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.

“Ketahanan energi merupakan fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional. Indonesia terus mendorong pemanfaatan sumber daya energi domestik untuk mencapai kemandirian energi, sekaligus mempercepat transisi menuju target net-zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat,” ujar Airlangga dalam keterangannya.

Dalam forum yang dipimpin bersama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden Filipina Ferdinand R Marcos Jr. tersebut, Indonesia juga menyambut pengembangan AZEC 2.0 yang memiliki tiga fokus utama, yakni penanganan perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan penguatan ketahanan energi

Ketiga tujuan tersebut sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk memastikan ketersediaan energi yang andal dan terjangkau, sebagai salah satu fondasi utama ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami meyakini bahwa melalui AZEC 2.0, negara-negara di kawasan dapat memperkuat sinergi antara agenda dekarbonisasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan energi secara inklusif dan berkelanjutan,” ujar Airlangga.