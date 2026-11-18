Vale Indonesia (INCO) Rombak Direksi dan Komisaris, Ini Susunan Terbarunya

JAKARTA - PT Vale Indonesia Tbk (INCO) merombak susunan direksi dan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Rabu (18/11/2026).

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham menyetujui pengangkatan Sahid Junaidi sebagai Komisaris menggantikan M Jasman Panjaitan. Kemudian, Basrie Kamba diangkat sebagai Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer efektif mulai 1 Desember 2026.

RUPSLB juga menyetujui pengunduran diri Budiawansyah dari jabatan Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer, efektif sejak penutupan rapat.

Presiden Direktur dan Chief Executive Officer (CEO) Vale Indonesia Bernardus Irmanto menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berkesinambungan dan pengawasan yang efektif untuk mendukung transformasi bisnis Perseroan.

"Penguatan kepemimpinan ini akan mendukung upaya Perseroan dalam mengintegrasikan keberlanjutan, kinerja operasional, dan pengembangan usaha untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Bernardus.

Selain perubahan pengurus, RUPSLB menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud, tujuan, dan kegiatan usaha untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Penyesuaian tersebut mencakup sejumlah kegiatan usaha, antara lain perdagangan besar bijih dan produk logam, penyediaan tenaga listrik, kegiatan real estat, serta pengelolaan air limbah dan sampah.

Vale Indonesia menyatakan penyesuaian anggaran dasar tersebut dilakukan untuk menyelaraskan kegiatan usaha perseroan dengan ketentuan klasifikasi usaha nasional serta mendukung kepastian administratif dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko.

Berikut susunan direksi dan komisaris Vale Indonesia terbaru:

