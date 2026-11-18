BI Catat Aliran Modal Asing Masuk USD4,8 Miliar pada Kuartal IV-2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih (net inflow) mencapai USD4,8 miliar pada kuartal IV-2026 hingga posisi 16 November 2026. Capaian positif ini tetap terjaga di tengah tekanan arus keluar modal asing (net outflow) yang masih membayangi pasar saham domestik.

Gubernur BI, Destry Damayanti menjelaskan bahwa masuknya aliran modal tersebut terutama ditopang oleh penerbitan sukuk global dan obligasi global (global bond) pemerintah, serta aliran dana masuk bersih pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN).

“Namun secara keseluruhan aliran modal triwulan IV-2026 per 16 November 2026 mencatat net inflow sebesar USD4,8 miliar terutama ditopang penerbitan global sukuk dan global bond pemerintah dan net inflow surat berharga negara (SBN),” ungkap Destry dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (18/11/2026).

Sebagai informasi, pada awal November 2026 pemerintah menerbitkan sukuk global senilai USd3 miliar dalam tiga pilihan tenor, yakni tiga tahun, lima tahun, dan 10 tahun.

Sukuk yang tercatat di Bursa Efek Singapura dan Nasdaq Dubai tersebut masing-masing menawarkan imbal hasil (yield) sebesar 5,45 persen untuk tenor tiga tahun, 6,10 persen untuk tenor lima tahun, serta 6,25 persen untuk tenor 10 tahun.