Kenaikan BI Rate, BCA Jaga Keseimbangan Likuiditas dan Suku Bunga Kredit

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencermati keputusan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 6,00 persen. Perseroan menilai langkah bank sentral tersebut merupakan respons strategis untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn mengatakan, perseroan secara konsisten memantau arah kebijakan suku bunga acuan ke depan beserta sejumlah parameter makroekonomi lainnya, potensi risiko, hingga kondisi likuiditas di sektor perbankan dan pasar keuangan.

"Kami melihat kebijakan ini merupakan langkah strategis BI dalam merespons dinamika global serta pergerakan nilai tukar rupiah," ujar Hera kepada Okezone, Rabu (18/11/2026).

Dalam menyikapi dinamika suku bunga, BCA berupaya menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi penyaluran kredit yang sehat.

"Seiring dengan itu, BCA senantiasa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat," ungkap Hera.

Perseroan juga rutin melakukan peninjauan berkala guna memastikan tingkat suku bunga kredit tetap berada pada level yang kompetitif serta sejalan dengan daya beli masyarakat, sehingga setiap penyesuaian nantinya akan mempertimbangkan kondisi pasar dan likuiditas internal.

Khusus untuk produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), BCA menyediakan beragam pilihan suku bunga yang kompetitif, mencakup skema bunga tetap (fixed) berjangka panjang maupun berjenjang.