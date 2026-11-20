Tren Berbagi Biaya di Tengah Kebutuhan Menekan Pengeluaran, Ini Langkah Gojek

Tren Berbagi Biaya di Tengah Kebutuhan Menekan Pengeluaran, Ini Langkah Gojek (Foto: Okezone)

JAKARTA - Berbagi biaya menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengatur pengeluaran sehari-hari. Kebiasaan memesan makanan bersama teman atau berbagi kendaraan saat bepergian memungkinkan biaya yang muncul ditanggung beberapa orang, sehingga beban pengeluaran setiap individu dapat berkurang.

Kebutuhan tersebut turut mendorong penyedia layanan digital menghadirkan skema pemesanan bersama. Salah satunya dilakukan Gojek melalui fitur order makanan dan transportasi online yang memungkinkan pelanggan menggabungkan pesanan makanan maupun perjalanan dalam satu transaksi.

Melalui Group Order, pelanggan dapat berbagi biaya pemesanan makanan hingga delapan orang, sedangkan layanan GoCar memungkinkan satu perjalanan dengan maksimal tiga lokasi tujuan berbeda.

Head of Marketing Gojek Marsela Renata mengatakan, kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar berkumpul dan beraktivitas bersama menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menghadirkan fitur tersebut.

"Lewat Group Order di Cek Gojek Murah, pelanggan dapat menggabungkan beberapa Orderan atau perjalanan menjadi satu, sehingga biaya bisa ditanggung bersama tanpa mengurangi kenyamanan. Momen kebersamaan, baik itu bepergian atau membeli makanan dengan teman, kini membuka lebih banyak peluang untuk menghemat pengeluaran," kata Marsela dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).

Pada layanan pesan makanan, pelanggan dapat menggabungkan pesanan hingga delapan orang dalam satu kali pengantaran. Setiap peserta bisa memilih menu dan membayar pesanannya masing-masing. Dengan mekanisme tersebut, biaya pengiriman dapat dibagi bersama.

Sementara itu, pesan transportasi online memungkinkan pelanggan berbagi perjalanan dengan tujuan hingga tiga lokasi berbeda. Sistem menyediakan pilihan pembagian ongkos perjalanan secara merata maupun proporsional berdasarkan jarak. Biaya masing-masing peserta kemudian ditagihkan melalui GoPay atau metode pembayaran nontunai yang digunakan.